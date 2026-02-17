Petrol fiyatlarında sınırlı gerileme: Gözler ABD-İran hattında

Petrol fiyatları, düşük hacimli işlemlerin etkisiyle haftanın ikinci gününde dalgalı bir seyir izledi. Küresel piyasalar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak ABD-İran görüşmelerine odaklanırken, güçlenen dolar ve bu hafta açıklanacak ABD verileri ham petrol üzerinde baskı oluşturdu.

Brent petrolün Nisan vadeli kontratları yüzde 0,3 düşüşle 68,45 dolara gerilerken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol vadeli işlemleri Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 63,45 dolara yükseldi. ABD’de Pazartesi günü tatil olması nedeniyle WTI kontratlarındaki fiyat hareketlerinin teknik etkilerle şekillendiği belirtildi.

Asya piyasalarında Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur’daki tatiller nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.

ABD-İran diyaloğu petrol piyasasının radarında

Uluslararası basında yer alan haberlere göre ABD ve İranlı yetkililer, Salı günü Cenevre’de İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini görüşmek üzere bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelere dolaylı olarak dahil olacağını ifade etti ancak detay vermedi.

Söz konusu temaslar, ay başında gerçekleştirilen ve somut bir sonuç alınamayan görüşmelerin ardından geliyor. Öte yandan ABD’nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi konuşlandırdığı ve müzakerelerin başarısız olması halinde bölgede uzun süreli bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberler, jeopolitik risk algısını artırdı.

Piyasalar, Orta Doğu’da olası bir gerilimin petrol arzında kesinti yaratabileceği ihtimalini fiyatlara yansıtarak ham petrolde risk primini yukarı taşıdı.

Güçlü dolar ve ABD verileri baskı oluşturdu

Petrol fiyatları üzerinde bir diğer baskı unsuru ise doların güçlenmesi oldu. Dolar endeksi, Salı günü düşük hacimli işlemlerde yüzde 0,2 yükseldi.

Bu hafta ABD’de açıklanacak sanayi üretimi, ticaret dengesi ve özellikle Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi verileri piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca Fed’in Ocak ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması bekleniyor.

Açıklanacak veriler ve Fed’in para politikası sinyalleri, hem doların yönü hem de küresel emtia fiyatları açısından belirleyici olacak. Jeopolitik riskler ile makroekonomik belirsizliklerin kesiştiği mevcut tabloda, petrol piyasasında oynaklığın sürmesi bekleniyor.