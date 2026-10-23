Petrol fiyatlarında tansiyon yüksek: Suudi Arabistan'daki saldırılar piyasaları sarstı

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Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi, enerji sevkiyatında yeni kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırdı. Önceki işlem gününde yüzde 4 yükselerek beş ayın zirvesine çıkan Brent petrol, haftanın son işlem gününde de yüksek seviyelerini koruyor.

Brent petrolün varil fiyatı, son verilere göre 113,94 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise Asya işlemlerinin erken saatlerinde 98,12 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haftalık bazda iki petrol türünün performansı farklılaşıyor. WTI petrolünün iki haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftayı kayıpla tamamlaması beklenirken, Brent petrolün üst üste üçüncü haftayı yükselişle kapatması öngörülüyor.

Suudi Aramco'dan tahliye kararı

Bölgedeki çatışmaların enerji altyapısına yönelik oluşturduğu riskler, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'yu da harekete geçirdi.

Reuters'ın haberine göre şirket, Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların yoğunlaşması üzerine Bahreyn yakınlarındaki Dahran kentinde bulunan genel merkezinin tahliye edilmesi talimatını verdi.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler, petrol üretimi ve sevkiyatının güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Kritik boğazda çatışmalar yoğunlaştı

İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'in güney girişinde bulunan Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemesi, bölgedeki gerilimi daha da yükseltti.

Husiler ile Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar sürerken, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip deniz yollarında yaşanabilecek aksaklıklar petrol piyasaları için risk oluşturuyor.

Libya'da petrol üretimine darbe

Petrol arzına yönelik endişeleri artıran bir diğer gelişme ise Libya'da yaşandı. Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı, Hamada ve Tahara petrol sahalarından Zaviye Limanı'na uzanan boru hattındaki bir vananın kapatıldığını açıkladı. Bu gelişmenin her iki sahadaki üretimin azalmasına neden olduğu bildirildi.

Libya'daki üretim kaybı, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikleri artıran bir diğer unsur oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında müzakere beklentisi

Petrol piyasaları, Rusya ile Ukrayna arasında yeniden başlaması beklenen barış görüşmelerini de takip ediyor.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Ukrayna ile ABD arabuluculuğundaki müzakerelere kasım ayında yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise şubat ayından bu yana ilk kez yapılması beklenen görüşmelerin kasım ayının başlarında gerçekleşmesini umduğunu belirtti.