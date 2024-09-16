Petrol fiyatlarında yeni tahmin: UBS, 2024 için revizyon yaptı

İsviçre’nin önde gelen bankalarından UBS, petrol fiyatlarına yönelik beklentilerini revize etti. 2024 yılı için daha önce 84 dolar olarak belirlediği ortalama Brent petrol fiyat tahminini 80 dolara çekti. Bunun yanında, 2024’ün dördüncü çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini 83 dolardan 75 dolara indirdi.

UBS’in petrol fiyatlarına yönelik bu revizyonu, küresel talepteki yavaşlama ve arz-talep dengesine ilişkin öngörülerden kaynaklanıyor.

Özellikle Çin'deki ekonomik büyümenin beklenenden düşük seyretmesi, enerji talebini olumsuz yönde etkiliyor. Şu anda uluslararası piyasalarda Brent petrol 72 doların altında işlem görüyor. Bu düşüş, 2024 yılı boyunca fiyatlarda daha yavaş bir toparlanma olacağına dair sinyaller veriyor.

Ekonomi analistleri, küresel ekonomik koşullar ve arz-talep dengesi üzerinde yapılan bu tür güncellemelerin, özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.