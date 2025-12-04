Petrol fiyatlarında yön arayışı: Ateşkes beklentisi ve Venezuela gerilimi piyasayı sıkıştırdı

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’da olası bir ateşkese ve ABD–Venezuela hattındaki gerilimin etkilerine yönelik beklentilerini tartmasıyla dalgalanmadan, sınırlı hareketle günü geçirdi.

Brent petrol, Çarşamba günü kaydedilen yüzde 0,4’lük artışın ardından varil başına 63 dolar seviyesinin altında işlem görürken; ABD tipi ham petrol (WTI) yaklaşık 59 dolar bandında seyretti. ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin “makul derecede iyi” geçtiğini ifade etti ancak barış anlaşmasına dair belirsizliğin sürdüğünü de dile getirdi.

Venezuela gerilimi etkiledi

Bununla birlikte Trump, ABD’nin kısa süre içinde Venezuela’daki uyuşturucu kartellerine yönelik kara operasyonları düzenleyeceğini bir kez daha yineledi. Bölgede ABD askerî varlığının artması, petrol fiyatlarına sınırlı da olsa risk primi eklerken; bu etki, gelecek yıl rekor düzeye çıkması öngörülen arz fazlasına ilişkin kaygıları bir nebze dengelemiş durumda.

Petrol piyasası, OPEC+ üyelerinin beklemedeki üretimi devreye almaya hazırlanması ve diğer ülkelerde de üretimin yükselmesi nedeniyle yıl genelinde aşağı yönlü bir seyre doğru ilerliyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 574.000 varil arttı. Ayrıca benzin ve distile ürün stoklarında da yükseliş kaydedildi.