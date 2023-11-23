Petrol fiyatlarının yönünü Suudi Arabistan'ın arz kararı belirleyecek

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim politikalarını gözden geçirmek üzere pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Piyasalar toplantıda, Suudi Arabistan'ın temmuzdan bu yana gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine 2024'te de devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını arayacak. Petrol fiyatları, geçen hafta, piyasalarda oluşan zayıf talep ve arz fazlası endişeleriyle son 4 ayın en düşük seviyelerini gördü. Brent petrolün varil fiyatı 76.60 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 72.17 dolara kadar geriledi.

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon, piyasaların Suudi Arabistan'ın temmuzdan bu yana uyguladığı günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi kararının akıbetini yakından takip ettiğini söyledi. Leon, Suudi Arabistan'ın üretimi sınırlandırarak fiyatları yüksek tutmaya çalıştığını, uyguladığı sıkı petrol arzı politikasıyla küresel pazardaki payını da azalttığını kaydetti.

Petrol fiyatlarının son haftalarda ciddi bir düşüş trendinde olduğuna dikkati çeken Leon, "Bilindiği üzere Suudi Arabistan fiyatların varil başına en az 80 dolar olmasını istiyor, bu son düşüş ise OPEC+ grubu toplantısından çıkacak karara ilişkin fikir verebilir" dedi.

Leon, Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik üretim kesintisini ilk olarak hazirandaki OPEC+ grubu toplantısında duyurduğunu, söz konusu arz kesintisini önce eylül, daha sonra yıl sonuna kadar uzattığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Piyasalar Suudi Arabistan'ın vereceği karara odaklanmış durumda. Ülke bu kesintileri 2024'e uzatabilir, kademeli olarak azaltabilir veya 2023 sonu itibarıyla tamamen son verebilir. Ne yönde olursa olsun, Suudi Arabistan'ın kararının petrol piyasaları ve özellikle de gelecek yılın petrol fiyatlarında önemli etkileri olacak."

Suudi Arabistan'ın üretim politikasına ilişkin olası kararları ve bunların petrol fiyatlarına etkilerine ilişkin 5 farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını belirten Leon, şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisine 2024'te devam etmeyeceğini varsaydığımız senaryoda, piyasadaki düşüş eğiliminin devam edeceği ve petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına ortalama 80 doların biraz üzerinde olacağı öngörülüyor.

Kesintilerin Nisan 2024'e kadar uzatıldığı ve daha sonra Ağustos 2024'e kadar kademeli olarak azaltıldığı tam tersi bir senaryoda ise petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına ortalama 96 dolar olacağı hesaplanıyor."

Leon, "Gelecek yıl ortalama petrol fiyatlarının, üretim kesintisinin çok hızlı bir şekilde azaltılarak Nisan 2024'e kadar tamamen sonlandırıldığı senaryoya göre 84 dolar, Haziran 2024'e kadar kademeli olarak azaltıldığı senaryoya göre 87 dolar, Ocak ve Şubat 2024'e kadar uzatıldıktan sonra Temmuz 2024'e kadar kademeli olarak azaltıldığı senaryoya göre ise 92 dolar olması bekleniyor" diye konuştu.

Uluslararası Para Fonu'nun son tahminine göre, Suudi Arabistan için tercih edilir petrol fiyatının varil başına 86 dolar olduğuna dikkati çeken Leon, ülkenin bu fiyat seviyesine ulaşmak için en azından Haziran 2024'e kadar pazar payından feragat etmeyi göze alacağını da sözlerine ekledi.