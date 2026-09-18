Petrol hattına saldırının faturası Avrupa'ya çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırının ardından Avrupa'ya petrol sevkiyatında aksama yaşanacak. Konuya yakın kaynaklara göre Saudi Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineri müşterisine gelecek ay ham petrol tedarik edemeyeceğini bildirdi.

Kaynaklar, gelecek ay yapılması planlanan teslimatların gerçekleşmeyeceğini ve kararın tüm Avrupalı müşterileri kapsadığını belirtti. Avrupalı rafineriler, Suudi Arabistan'dan ham petrol tedarikini ağırlıklı olarak vadeli sözleşmeler üzerinden gerçekleştiriyordu.

Kritik boru hattı saldırı sonrası kapatıldı

Suudi Arabistan, geçen hafta insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından Doğu-Batı petrol boru hattını kapatmak zorunda kaldı. Hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçirilmesi, tam kapasiteye dönüşün ise yaklaşık altı haftayı bulması bekleniyor.

Avrupa'daki rafineriler Suudi ham petrolünü genellikle Kızıldeniz'e boru hattıyla bağlı Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Sidi Kerir limanı üzerinden temin ediyor. Doğu-Batı hattındaki kesinti bu tedarik rotasını doğrudan etkiliyor.

Avrupa'da alternatif petrol arayışı

Sevkiyatın aksaması bazı Avrupalı rafinerileri alternatif kaynaklara yöneltti. Polonyalı Orlen, yeni tedarik sağlamak amacıyla cuma gününden bu yana 10'dan fazla ihale açtı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri, Avrupa'nın Suudi petrolüne bağımlılığının boyutunu da ortaya koyuyor.

OECD üyesi Avrupa ülkeleri haziran ayında Suudi Arabistan'dan günlük 577 bin varil ham petrol ithal etti. Sevkiyattaki kesintinin uzaması halinde Avrupa rafinerilerinin alternatif tedarik kaynaklarına yönelik talebinin daha da artması bekleniyor.