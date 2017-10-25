Petrol ithalatında yüzde 15'lik artış

25 Ekim 2017

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,99 artarak 4 milyon 281 bin ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Ağustos Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin motorin ithalatı yüzde 33,12 artışla 1 milyon 571 bin tona çıktı. Böylece, motorin ithalatındaki artışın da etkisiyle Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,99 artarak 4 milyon 281 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 965 bin tonla İran'dan yapıldı. Bu ülkeyi 654 bin tonla Irak, 218 bin tonla Rusya izledi.

Ağustosta havacılık yakıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,44 azalarak 8 bin tona geriledi.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 17,31 azalışla 197 bin ton oldu. Motorin türleri ihracatı yüzde 18,92'lik artışla 6 bin tona, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 8,11 artışla 382 bin tona çıktı. Denizcilik ve diğer ürünlerin ihracatı ise 270 bina tona yükseldi. Böylece ağustosta Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, benzin türleri ihracatındaki azalışın etkisiyle yüzde 0,60 azalarak yaklaşık 856 bin ton oldu.

Benzin ve motorin satışlarında artış

Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,63 artışla 2 milyon 737 bin tona yükseldi.

Benzin türleri satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,58 artışla 243 bin tona, motorin türleri satışları yüzde 6,59 artışla 2 milyon 331 bin tona çıktı. Havacılık yakıtları satışları ise yüzde 1,53 azalışla 124 bin tona geriledi.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,42 artışla 2 milyon 633 bin ton oldu. Söz konusu ayda motorin türleri üretimi yüzde 11,43 artışla 2 milyon 633 bin tona, havacılık yakıtları üretimi yüzde 37,70 artışla 505 bin tona çıktı.

Ağustosta benzin türleri üretimi yüzde 2,08 azalışla 461 bin tona düştü. Motorin türleri üretimi yüzde 11,43 artışla 929 bin tona, havacılık yakıtları üretimi de yüzde 37,70 artışla 505 bin tona çıktı.

Kaynak: AA