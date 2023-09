Petrol Ofisi madeni yağda dünyada 15’inci üretici olacak

Takip Et

Necmi ÇELİK

Petrol Ofisi Kocaeli'deki madeni yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesini iki katına çıkarırken, bu yatırım sonucunda üretim kapasitesinde dünyanın en büyük 15’inci madeni yağ üreticisi olacak. İnşaatına iki yıl önce başlanan tesis için önümüzdeki üç yılda 200 milyon dolar yatırım yapılacağı bildirildi. Üretim kapasitesini yıllık 150 bin tondan 230 bin tona çıkaracak yatırım, madeni yağ üretim tesisindeki kapasite artışının yanı sıra yeni akaryakıt depolama tanklarının kurulumu, dolum hatları revizyonları ve diğer iyileştirmeleri içeriyor.

Türkiye’nin madeni yağ tüketiminin yarısını karşılayacak seviyeye çıkaran yeni lojistik merkezinin açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç’ın da katılımıyla Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ve Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, “Kapasitesini iki katına çıkardığımız bu entegre dev merkez 4 kıtaya ihracat yapan, Türk mühendisliğini dünyaya taşıyan ve ülkemizin enerji bağımsızlığı stratejisinde önemli rol oynayan bir teknoloji üssü konumunda. Dünya çapında sayılı tesislerden biri haline gelecek tesisin üretim kapasitesi Türkiye tüketiminin yarısını karşılayacak.

Tesis sayesinde 40 milyon tonluk global madeni yağ pazarında 33 ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemize yılda ortalama 50 milyon dolar ihracat geliri kazandıran Petrol Ofisi Grubu, bu yatırım ile ihracat pazarlarına hizmet verecek ilave kapasiteye de sahip olacak” dedi. Abbasoğlu, elektrikli araç pazarının da hızla büyümekte olduğunu belirterek, “Petrol Ofisi olarak açılan bu fırsat penceresini gördük ve elektrikli araçlar için madeni yağ üretim hattını da tamamladık” dedi.

Güneş enerjisi, ihtiyacın yüzde 30’unu karşılıyor

CEO Mehmet Abbasoğlu, yapılan güneş enerjisi yatırımıyla fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu yenilenebilir enerjiden karşılandığını belirterek, “Yakın bir vadede enerji ihtiyacımızın yüzde 50’sini güneş enerjisinden sağlayabilir hale geleceğiz. Güneş enerjisiyle elde ettiğimiz bu dev tesis, olası bir İstanbul depreminde şehirdeki istasyon satışlarımızın dört gününü karşılayacak ve motorin ithalatının azalmasında önemli rol oynayacağına inandığımız büyük bir motorin tank parkını içinde barındırıyor” diye konuştu.

150 bin test gerçekleşiyor

Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) hakkında bilgi veren Mehmet Abbasoğlu, son teknoloji cihazları ve uzman ekibiyle tesiste yılda ortalama 150 bin test gerçekleştirildiğini söyledi. Abbasoğlu, “POTEM başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyor” dedi.

Dev akaryakıt tankı T34

Petrol Ofisi öte yandan üretim tesisiyle birlikte kuracağı üç büyük akaryakıt depolama tankından birini de devreye aldı. Abbasoğlu, tankın bir deprem anında ulusal altyapıya getireceği dayanıklılığa da dikkat çekerek, “Bu tank ile pazarın dağıtım riskini hafifletiyoruz.

En büyük sınavımızı depremde verdik. Akaryakıt ikmal ve dağıtım altyapımızla deprem bölgesine havadan,karadan ve denizden sürekli akaryakıt sağlayabildik” ifadelerini kullandı. Abbasoğlu, depreme dayanıklı şekilde inşa edilen 42 bin metreküp kapasiteli T34 isimli motorin tankının olası bir deprem halinde İstanbul'un bir haftalık tüketimini karşılayacak kapasitede olacağını söyledi.

Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise “Bizim 400’ün üzerinde ürün formülümüz var. Mevcut durumda 150 bin ton olan üretim kapasitemizin bu yılın sonunda 170 bin tona çıkmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ağır sanayi tesislerinin, alt yapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerimizin ve kamu kuruluşlarının, nakliyecilerimizin ve çiftçimizin her çeşit madeni yağ ve gres ihtiyacını karşılayabilen ürün portföyünü en son teknoloji ile üretiyor ve kullanıma sunuyoruz” dedi.

“Yatırımlara desteğimiz sürecek”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, geçen 20 yılda 250 milyar dolara ulaşan uluslararası doğrudan yatırımların içinde enerji sektörünün 23.5 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğunu belirterek, “Arkasında önemli bir uluslararası yatırımcının kimliğini de barındıran Petrol Ofisi ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan istasyon ağı, on binlerce çalışanı ve 200 milyar TL’lik cirosuyla ülkemizin göz bebeği şirketleri arasında yer alıyor. Bu tesisimiz gibi katma değeri yüksek, ileri teknoloji üretimlerini her zaman destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz. Kapımız yatırımcılarımıza her zaman açık”dedi.