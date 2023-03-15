Petrol resesyon kokusunu aldı

Emtia piyasalarında geçen hafta para politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler öne çıktı. En büyük darbeyi yüzde 7.7 değer kaybıyla pamuk yedi. Onu yüzde 7 kayıpla nikel, yüzde 5.6 kayıpla pirinç ve yüzde 4.3 değer kaybıyla çinko takip etti.

Alüminyumun kaybı da yüzde 4.1

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksinde geçen hafta yaşanan yükselişin emtia piyasalarında satışların artmasına yol açtığını ifade etti.

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesinin emtia fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirdiğini belirten Ergezen, resesyon endişelerinin etkili olmaya devam ettiğini aktardı. Buğday üretim tahminlerinde artışın sürdüğünü, mısırda da stok beklentilerinin yükseldiğini söyleyen Ergezen, pirinçte de üretim tahminlerinin artmasının satış baskısını artırdığını vurguladı.

Ergezen, Fransa'da şeker pancarı üretiminin düşeceğine ve Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik beklentilerin şeker fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yüzünden yükselen dolar endeksi bu hafta düşüşe geçti.

Emtia uzmanlarının bu hafta için öngörüsü ise şöyle: Petrol resesyon kokusunu alması ile beraber kritik 75 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Altın ve gümüşün ise likidite krizi olmayan ancak güven eksikliği ve Fed’in duraksamasının beklendiği bir ortamda doğru tepkiyi verdiğini yani yükseldiğini görüyoruz. Altın gümüş oranında da, yetersiz de olsa, bir toparlanma var.

Fitch, metal ve madencilik fiyat tahminlerini revize etti

Fitch Ratings, global metal ve madencilik fiyat tahminlerini revize etti. Bakır, demir cevheri, kok kömürü, altın ve nikel için kısa ve orta vadeli fiyatlar yükseltildi.

Çinko için 2023 fiyat tahminini yükselten Fitch, alüminyum için 2025 tahminini yukarı çekerken, Avustralya termal kömürü için 2023 fiyat öngörüsünü düşürdü. 2023-2025 dönemi için bakır fiyat tahminlerinin yükseltilmesine neden olarak piyasadaki arz-talep dengesini gösteren Fitch, Çin ekonomisini yeniden açılmasının kısa vadeli talepte büyümeyi desteklediğine işaret etti.

OPEC petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 320 varil artarak 101 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 230 bin varil artarak 46 milyon 230 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon 90 bin varil artarak 55 milyon 670 bin varil olacağı hesaplanıyor.

OECD bölgesi petrol talebi artış öngörüsü, OECD Amerika ve OECD Avrupa'da ekonomik aktivitede beklenen yavaşlama nedeniyle yılın birinci ve ikinci çeyreği için aşağı yönlü revize edildi.

Rapora göre, küresel petrol arz şubatta bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 900 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin 2 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti. Grubun günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 920 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, şubatta önceki aya göre Nijerya'da 72 bin varil artarken, Angola'da 52 bin varil geriledi. Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 500 bin varil artarak yaklaşık 73 milyon varil oldu.