Petrol ve doğal gaz üretimi ne durumda? Bakan Bayraktar açıkladı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde yaşanan artışa işaret ederek, 2016 yılında günlük 49 bin varil olan üretimin bugün yaklaşık 110 bin varile yükseldiğini belirtti.

Karadeniz'de doğal gaz üretimi artıyor

Karadeniz'deki doğal gaz üretimine dair bilgiler de paylaşan Bayraktar, üretimin 6 milyon metreküpü geçtiğini açıkladı.

Bayraktar, Kasım-Aralık aylarında bu rakamın 7,5 milyon metreküpe ulaşmasının planlandığını ve 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküplük üretim hedefine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

2,6 milyon haneye yerli doğal gaz

Bugün 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılandığını belirten Bayraktar, 81 ilde doğal gaz bulunduğunu ancak doğal gazın hâlâ ulaşmadığı ilçeler ve beldeler olduğunu kaydetti.

Bakan, bu bölgelerde de doğal gaz erişiminin sağlanmasıyla konutlardaki talebin artmasının beklendiğini belirtti.

Karadeniz'de hedef 20 milyon metreküplük üretim

Karadeniz'deki üretimi hızlandırmanın önemine değinen Bakan Bayraktar, Çanakkale'de aktivasyon çalışmaları süren yüzer platformun da katkısıyla 2026 yılında Karadeniz'deki üretimi 20 milyon metreküpe çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Bununla birlikte, Türkiye'de henüz aranmamış lokasyonlarda daha fazla arama yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, dünya çapındaki aramalara daha fazla katılımın önemine dikkat çekti.

Bugün 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılandığını belirten Bayraktar, 81 ilde doğal gaz bulunduğunu ancak doğal gazın hâlâ ulaşmadığı ilçeler ve beldeler olduğunu kaydetti.

Bakan, bu bölgelerde de doğal gaz erişiminin sağlanmasıyla konutlardaki talebin artmasının beklendiğini belirtti.

Gelecek planları ve uluslararası aramalar

Karadeniz'deki üretimi hızlandırmanın önemine değinen Bakan Bayraktar, Çanakkale'de aktivasyon çalışmaları süren yüzer platformun da katkısıyla 2026 yılında Karadeniz'deki üretimi 20 milyon metreküpe çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Bununla birlikte, Türkiye'de henüz aranmamış lokasyonlarda daha fazla arama yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, dünya çapındaki aramalara daha fazla katılımın önemine dikkat çekti.