Petrolde kayıp sürüyor! İşte olası iki senaryo

ABD’de geçtiğimiz hafta iki banka (Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank) 72 saat içinde art arda battı. Kriz Avrupa’ya sıçradı, en büyük darbeyi hisseleri yüzde 30 düşen İsviçreli Credit Suisse yedi. İsviçre’nin en büyük bankası USB, Credit Suisse’i 1 milyar dolara satın alarak krize şimdilik “dur” dedi.

Bir paragrafta özetlediğimiz bu gelişmeleri bankacılık dışında küresel emtia piyasaları da yakından takip ediyor. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasaların bankacılık sektöründeki gelişmelere odaklanmış durumda olduğunu, bu sektörden gelen haberlerin piyasaları etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Piyasaların resesyon endişesini net olarak hissetmeye başladığını ifade eden Ergezen, “güvenli liman” özellikleri ortaya çıkarken, petrolde kayıpların sürdüğünü aktardı.

“Emtia piyasaları dolar endeksine bağlı. Dolar endeksindeki gelişmeler piyasaları etkiliyor. İflaslar riskten kaçınmayı beraberinde getiriyor” diyen Ergezen, dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte hububat fiyatlarında alımların etkili olduğunu kaydetti.

Resesyon endişelerinden dolayı pamuk gibi ekonomik verilere duyarlı ürünlerde satışların söz konusu olduğunu belirten Ergezen, bu durumun talebe yönelik endişeleri artırdığını söyledi.

Şekerdeki düşüşe değinen Ergezen, petrol piyasasındaki kayıpların şeker piyasasını da olumsuz etkilediğini ifade etti. “Dolar endeksindeki hareketlilik emtia piyasalarını ekonomiye duyarlı iki gruba ayırıyor” diyen Ergezen şöyle ayırdı: “İlki altın, buğdayi mısır gibi satış baskısının azaldığı grup…

Diğeri de petrol, pamuk, şeker, kahve gibi satış baskısının arttığı grup…” Ergezen petrolle ilgili iki senaryoyu da DÜNYA Gazetesi’ne şöyle özetledi: “Bankacılık krizi durursa, petrol 75-77 dolar bandında, adil fiyat dediğimiz alt banta bir yere oturur.” “Kriz devam eder ve artarsa, 65-60 dolar bandına kadar geriler. Ekonominin durma noktasına geleceğini görürüz.”