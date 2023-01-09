Petrole Çin morali

ABD ham petrolü geçen haftayı yüzde 8 düşüşle kapattıktan sonra Pazartesi günü varil başına 75 dolara yükseldi.

People's Daily ile yapılan bir röportaja göre Çinli bir merkez bankası yetkilisi, Pekin hane halklarına ve şirketlere daha fazla mali destek sağlar sağlamaz ülkenin büyümesinin yeniden yoluna gireceğini söyledi.

RHB Investment Bank Analisti Sean Lim, "Çin'in sınırları yeniden açmasının etkisinin hissedilmesi biraz zaman alacak. Taleple ilgili endişeler devam ediyor. Orta vadede daha dengeli bir petrol piyasası bekliyoruz” dedi.

Fed'e yönelik beklentiler ABD'de istihdam verilerinin ücret artışlarının hız kestiğine işaret etmesinin ardından değişim göstermişti.

Petrol, 2023'e zayıf bir başlangıç yaptı. Bununla birlikte, üst düzey koruma fonu yöneticisi Pierre Andurand, Asya'nın Kovid ile ilgili kapanmalarının ardından tamamen yeniden açılması durumunda ham petrolün bu yıl varil başına 140 doları geçebileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre ise Biden yönetimi, tekliflerin ya çok maliyetli olduğuna ya da gerekli özellikleri karşılamadığına karar verdikten sonra acil durum petrol rezervini yeniden doldurmak için alımları erteliyor.