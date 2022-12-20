Petroleum Istanbul'a geri sayım başladı

Bölgesinin enerji merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye, enerjide sürdürülebilirlik ve kârlılığın birbirinden ayrı düşünülmeyeceği bir gelecek inşaa etmek üzere yatırımlarını hızlandırdı. Son 20 yılda, enerjide bağımsızlık hedefine doğru büyük ve önemli adımlar atılırken; rüzgar, güneş, hidro, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji, yerli doğalgaz depolama tesisleri, denizlerde yürütülen sondaj çalışmaları gibi pek çok alanda alternatifli enerji çözümlerine odaklanan yatırımlar yapıldı.

Sektörün önemli oyuncuları boy gösterecek

Dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği böylesi bir dönemde, krizi fırsata çevirmeyi başaran Türkiye, bölgesinde enerji üretim, teknoloji ve piyasalar noktasında enerji merkezi olma yolunda ilerliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri, Enerji Fuarcılık tarafından 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenen 16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Petroleum Istanbul” ve 5. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı “Gas&Power Network”te buluşmaya hazırlanıyor.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiren Petroleum İstanbul, TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından destekleniyor. Fuarlar, sektörün önemli oyuncularına yeni ürün ve hizmetleri, benzersiz teknolojileri, yeni iş ve ticaret modellerini sunmaya olanak sağlıyor.

Teknolojik ürünler sergilenecek

25 yılı aşkın süredir sektörün en büyük oyuncularını bir araya getiren Petroleum Istanbul’da, enerji sektörünün bugünü ve geleceğine yön veren en son teknolojik ürün ve hizmetler sergilenirken, katılımcı ve ziyaretçilere verimli ticaret ortamı sağlanıyor. Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları gibi geleneksel ürün segmentlerini vitrine çıkaran fuar, son dönemde dünya genelinde pazar payı büyüyen ve öne çıkan, Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon marketlerini içine alacak şekilde kapsamını genişletti.

Enerji sektörü masaya yatıralacak

Sektörün ortak buluşma platformu olma misyonunu üstlenen “Petroleum Istanbul”da, akaryakıt sektöründe çeşitlenen enerji çözümleri, yükselen trendler, inovasyon ve en yeni teknolojiler konuşulacak. Ayrıca Petroleum Istanbul Akademi Alanı’nda düzenlenecek panellerde, sektörün en üst düzey temsilcileri enerji sektörün geleceğini masaya yatıracak. Aynı alanda yapılacak Büyük Bayi Toplantısı ile üretimden sahaya sektörün tüm bileşenleri aynı çatı altında bir araya gelecek.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı mücadelesine katkı sağlıyor

Yapılan araştırmalar dijital teknolojilerin 2030 yılına kadar küresel karbondioksit emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltma potansiyeli olduğunu tespit etti. Paris Anlaşması’na ‘beyan’ ekleyerek taraf olan Türkiye, dijital teknolojileri kullanmaya başlayan öncü sektör olan enerji alanındaki sürdürülebilir yatırımlarını hızlandırarak; ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine hız verdi. Sektörünün en uzun soluklu fuarlarından olan Petroleum Istanbul ve Gas&Power Network, özel sektör ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek; Türkiye’nin enerji bağımsızlığı mücadelesine katkı sağlıyor.