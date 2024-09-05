Peugeot, Citroen, Opel... Stellantis'ten motor yağı değişim kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Stellantis Türkiye markalarından Peugeot, Citroen ve Opel yetkili servislerinde tüm 5 yaş üzeri binek araç modellerine avantajlı motor yağı değişim kampanyası sunuluyor.

Aracının modeline uygun, doğru performans ve onaylara sahip motor yağı değişimini yetkili servis güvencesi ile uygun fiyata yaptırmak isteyenlere aracın modeline uyumlu Eurorepar markalı motor yağı, yağ filtresi, ve karter tapa pulundan oluşan yağ değişim paketi, Peugeot, Citroen ve Opel markalı binek otomobillerde 3 bin 749 liralık fiyatlarla sunuluyor.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, uzman ekibiyle doğru motor yağı seçimi konusunda tüketicilere tavsiyelerde bulunurken, aracın motoruna uygun ve doğru viskozitede yağ seçimi yapmanın kritik noktaların başında geldiğini belirtiyor.

Motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için araç motor yağı ve filtresinin değişim döngüsünün 15 bin - 20 bin km aralığında ya da yılda 1 kez olması gerektiği önerisinde bulunan yetkililer, bir diğer önemli noktanın ise araç üreticilerinin o otomobil için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılması olduğunun altını çiziyor.

Stellantis markalarının da motor gamında bulunan daha küçük ve daha verimli olan günümüz motorlarının, atmosferik bir motora göre daha yüksek basınçla çalıştığını belirten yetkililer, bu durumun da ciddi miktarda sürtünmeye yol açtığını, bu sebeple periyodik olarak motor yağı değişiminin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.