P&G ve American Express'in finansal sonuçları bugün açıklanıyor
ABD'de ekonominin 'yumuşak iniş' yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, yoğunlaşan şirket bilançoları açıklamaları piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. Bugün yatırımcıların yakından takip ettiği verilerin başında, P&G ve American Express'in finansal sonuçları geliyor.
ABD'nin yoğun ekonomi gündeminde, arka arkaya açıklanan şirket bilançoları dikkat çekiyor. Çip şirketlerinin hisselerinin değer kazanmaya devam ettiği dönemde, P&G ve American Express'in bugün açıklanacak finansal sonuçları merakla bekleniyor.
Kurumsal tarafta ise üçüncü çeyrekte net kârında yüzde 54 artış bildiren Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin hisseleri yüzde 10'a yakın artış kaydetti.
Nvidia rekor tazeledi
Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 140,89 dolarla rekor tazelerken, günü yaklaşık yüzde 1 kazançla 136,93 dolardan tamamladı. Diğer çip şirketlerinden Broadcom'un hisseleri de yüzde 2,7 artış gösterdi.
Bugün ise, P&G ve American Express'in finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,10'dan, dolar endeksi de güne 103,7 seviyesinden başladı.