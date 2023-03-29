Pınar Box’lar tüketiciyle buluşuyor

PınarOnline’ın iftar ve sahura özel 7 farklı karma paketten oluşan Ramazan Pınar Box’ları iftar ve sahur ihtiyaçlarına tek pakette pratik bir şekilde cevap verirken avantajlı fiyatlarıyla da Ramazan’ın bereketini tüketicileriyle buluşturuyor.

Ayrıca PınarOnline yakın zamanda gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD ile koordinasyonu sağlamaya devam ediyor. PınarOnline, Pınar’ın et, süt, su, içecek ve dondurulmuş ürün gruplarının yanı sıra özel olarak üretilen Pınar Kasap ve Pınar Box ile Pınar Select kategorisinde tamamlayıcı markaların da bulunduğu 560’tan fazla ürünü tüketicilerine ulaştırıyor.