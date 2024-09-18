Piyasa beklentileri gerçekçi mi? Reuters'dan dikkat çeken Fed analizi: Faiz indirimi döngüsü...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi döngüsüne başlaması bekleniyor, ancak gelecek aylardaki faiz indirimleri piyasa beklentilerinin altında kalabilir.

Reuters'ın analizine göre, ekonominin güçlü seyri nedeniyle bazı yatırımcılar ve analistler, Fed'in faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutacağını düşünüyor.

PIMCO'nun eski başkanı Mohamed El-Erian, piyasaların Fed'den beklediği düşük faiz oranlarının Fed yetkililerinin kabul edebileceğinden daha iyimser olduğunu belirtti.

Piyasalar, gelecek yılın sonuna kadar toplamda 240 baz puanlık faiz indirimi bekliyor, ancak bu hızda bir indirimin resesyonu işaret edebileceği ifade ediliyor.

ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, faizlerin düşeceği beklentisiyle nisan ayında ulaştığı zirve seviyesinden 140 baz puan geriledi.

Vanguard'da ABD Hazine tahvilleri müdürü John Madziyire, tahvil piyasasının çok agresif bir faiz indirimi senaryosu fiyatladığını belirtti ve bunun gerçekleşmesi için ekonomide büyük bir yavaşlama gerektiğini söyledi.