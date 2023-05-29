Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda zafer yüzde 52,16 oy oranı ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. Erdoğan'ın zaferi sonrası ilk gününde dolar, euro ve altın yükselişlerle başladı.
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda zafer yüzde 52,16 oy oranı ile mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu. Erdoğan'ın zaferi sonrası ilk gününde dolar, euro ve altın yükselişlerle başladı.
Dolar ve Euro yükselişle başladı
Dolar ve Euro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşömasının ardından haftaya yükselişle başladı. Dolar, ilk güne 20,01 TL'den başlarken, Euro yüzde 1,11 yükselişle 21,6283 TL'den başladı.
Dolar geçtiğimiz cuma gününü 19,96 TL seviyesinden kapatmıştı.
Altın fiyatları nasıl?
Altın fiyatları da haftaya yükselişlerle başladı. Gram altın yüzde 0,48 yükselişle 1,251 TL'den başlarken, Çeyrek altın 2.046,42 TL'den başladı.
Cumhuriyet altını alışta 8.631 liradan alıcı bulurken, satışta 9.297 TL'den işlem görüyor. Yarım altın ise yüzde 1,75 yükselişle 4.308 TL'den işlem görmeye başladı.