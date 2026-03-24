Piyasalar karşılıklı mesajla dalgalandı
Piyasalar tatil sonrası ilk açılış gününde Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisiyle gerilmeye devam etti. Petrol ve ons altın sert düştü, BIST 100 endeksi geriledi. Trump’ın "görüşmeler olumlu" açıklaması kayıpları azalttı. Ancak İran "müzakere söz konusu değil" çıkışı yapınca piyasalar yeniden hareketlendi.
Orta Doğu’da savaş sirenleri susmuyor. Beklentilerin ötesinde devam eden sıcak savaşta, ne kadar süreceği konusunda belirsizlik devam ederken, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanması enerji maliyetlerindeki artışı alevlendirdi. Bu tablo merkez bankaları üzerinde de etkili oldu. Bir taraftan küresel tahvil getirilerinin yükseldiği görülürken, diğer taraftan da merkez bankalarının pozisyonları savaş etkisiyle faiz artışı yönünde. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile iyi görüşmeler içindeyiz” açıklamaları piyasaların ateşini az olsa söndürdü. Açılışlarda yaşanan kayıplar geri alındı. İran'ın Trump'ı yalanlamasıyla hafif düşüş gerçekleşse de etki sınırlı oldu.
Powell enflasyonu işaret etti
İran Savaşı’nın tırmanacağına dair endişeler ham petrol fiyatlarını yukarı çekerken, geçen hafta ABD Hazine tahvilleri de küresel tahvillerin düşüşüne katıldı. İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, para politikasında sıkılaştırma yapılmasının gerekebileceğine işaret ederken, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının faizleri tekrar düşürmeden önce enflasyonda daha fazla ilerleme görmesi gerektiğini söyledi. Altın, Orta Doğu’daki savaşın enflasyon riskini artırması ve faiz oranlarının yükseleceğine dair beklentileri yükseltmesiyle bu yılki kazanımlarını sildi.
Savaş uzarsa ekime kadar faiz artışı olmaz
Savaşın uzamasıyla birlikte, faiz oranı swapları artık yatırımcıların Ekim ayına kadar faiz artışı olasılığını yaklaşık yüzde 40 olarak gördüklerini gösterdi. İran’daki gelişmeler yeni haftada yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. İran Meclis Başkanı Mohammad-Bagher Ghalibaf’ın ABD Hazine tahvillerini satın alan finans kuruluşlarının merkezlerinin ve varlıklarının “meşru hedefler” olduğunu söylemesi de tahvil piyasasında yakından izlenen bir gelişme oldu. Global X ETFs Australia yatırım stratejisti Justin Lin, “Bu, gerçek anlamda anlamlı bir tırmanış olmaktan çok, güvenilir bir ateşkes veya çözümden hala çok uzak olduğumuzun açık bir işareti olarak değerlendirilmelidir” dedi.
Borsa ve petrolde dalgalı seyir
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki enerji tesisleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların beş gün süreyle ertelenmesi talimatını ABD Savunma Bakanlığı’na verdiğini duyurdu. Bu açıklamalar sonrasında piyasalarda deyim yerindeyse meltem rüzgarları esti. Dün Türkiye saatiyle açılışta, BIST 100 endeksi, altın, gümüş ve petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyordu. 14:30 sonrasında BIST 100 endeksi açılışta yaşadığı yaklaşık yüzde 4’lük kaybı geri aldı. Pozitif tarafa geçti. Dün gün içinde 13 bin puan seviyesinin üstüne çıktı. Brent petrol 110 dolara yaklaşmasının ardından gün içinde 91 dolar seviyesine kadar düştü. Ons altın 4 bin 128 dolara kadar gerilemişti. Sonrasında artış 200 doları geçti. Buna paralel olarak gram altında toparlanma daha sınırlı gerçekleşti. Fakat sonrasında İran Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını ve Tahran'ın hedeflerine ulaşmadan diplomatik sürece girmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama sonrasında piyasalarda hafif geri çekilme görüldü. Türkiye saatiyle yaşanan hareketlilik sabah gerçekleşen geri çekilme kadar etkili olmadı.
New York borsası da Orta Doğu'daki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,5 artarak 45.803,82 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 6.574,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 yükselişle 21.995,78 puana çıktı.
'Carry trade'de 12 milyar dolarlık çıkış
Savaşın yarattığı piyasa koşulları Türkiye'den carry trade çıkışlarını da hızlandırdı. Mart'ın ilk iki haftasında carry trade tarafında 12 milyar dolar çıkış kaydedildi. ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş Türkiye'ye yönelik portföy hareketlerini de olumsuz etkiledi. BDDK ve TCMB verileri üzerinden Bloomberg HT'nin yaptığı hesaplamalara göre Mart ayının ilk iki haftasında carry trade tarafında 12 milyar dolarlık çıkış kaydedildi. Mart ayının ikinci haftasında yaşanan 6,6 milyar dolarlık çıkış en yüksek haftalık çıkış oldu. Mart'ın ikinci haftasında carry trade büyüklüğü 47,2 milyar dolara geriledi. 23 Ocak haftasında toplam büyüklük 61 milyar doları aşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Carry trade tarafında daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından haftalık bazda 6 milyar dolara varan çıkış görülmüştü.
Borsa İstanbul altın sertifikasında değişikliğe gitti
Borsa İstanbul, emtia sertifikaları piyasasında işlem gören ALTIN.S1 kodlu altın sertifikası için önemli bir düzenlemeye imza attı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, piyasa yapıcı kurumun talebi doğrultusunda alt fiyat limiti oranı bugün saat 11.00 itibarıyla yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi. Bu adım, son dönemde artan fiyat dalgalanmaları ve işlem yoğunluğu göz önünde bulundurularak atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ALTIN. S1 emtia sertifikasında uygulanan günlük alt fiyat limiti iki katına çıkarılmış oldu. Daha önce yüzde 5 ile sınırlı olan aşağı yönlü fiyat hareketi, artık yüzde 10’a kadar geniş bir bantta gerçekleşebilecek. Bu değişiklik, yatırımcıların gün içindeki fiyat hareketlerine daha esnek şekilde tepki verebilmesine olanak tanıyacak. Sadece altın sertifikası değil, gümüş tarafında da dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. GMSTR.F kodlu borsa yatırım fonu için uygulanan alt fiyat limiti de yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Böylece gümüş yatırım araçlarında aşağı yönlü hareket alanı daha da genişletilmiş oldu. Borsa İstanbul’un bu kararı almasında, son dönemde piyasalarda gözlenen yüksek oynaklık belirleyici oldu.
Vatandaş düşen altına hücum etti
Mart ayı başında 7 bin 800 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın, son haftalarda küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle geriledi. Gram altın yeni güne 6 bin 238 TL seviyesinden başladı. Fiyatlardaki düşüşün ardından Eskişehir'de altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda yoğunluk yaşanırken, birçok dükkanda kalabalık dikkat çekti. Artan talep nedeniyle özellikle 1, 5 ve 10 gram altın ile çeyrek altınlarda stokların tükenme noktasına geldiği belirtildi. Bazı kuyumcuların kapı önünde personel görevlendirerek müşterilere hangi ürünlerin mevcut olduğu konusunda bilgi verdiği görüldü.