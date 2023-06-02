Piyasalar 'Mehmet Şimşek' beklentisini fiyatlıyor

Yeni kabine hafta sonu belli olacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimlerden biri eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Analistlere göre, Şimşek'in görev alacağı ile ilgili iddialar piyasaları olumlu yönde etkiledi.

Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul'da sert yükseliş yaşanırken, endeks 5 bin 100 puanı aştı. Bu seviyenin üzeri en son nisan ortasında görülmüştü.

Dolarda ise kademeli yükseliş devam ediyor. Hafta başından bu yana artış yüzde 5'i buldu. Dolar kuru 20,90 liranın üzerini test etti.

"Faiz koridoru uygulanabilir"

NTV'ye konuşan Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Politika faizi tarafında bir adım görürsek belki doğrudan faiz olmayabilir. Geçmişte koridor uygulaması vardı. Faiz sabit kalıyordu ama koridorun üst bandından bir fonlama yapılıyordu. Önümüzdekei haftalarda daha net göreceğiz." dedi.

Gram rekor tazeledi

Gram altın bu hafta dolardaki yükselişe paralel değerlendi. Yurt dışında ons altın fiyatı da gram altını destekledi.

Gram altın 1330 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi. Altın fiyatı hafta boyunca yüzde 6,5 yükseldi.