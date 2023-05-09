Piyasalar seçimleri bekliyor

Hazine, mayıs ayı ihalelerini bugün düzenleyeceği iki ihale ile tamamlanacak. Seçim öncesi tamamlanacak mayıs programı sonrası 12 Haziran'a kadar Hazine'nin iç piyasada düzenleyeceği bir ihale bulunmuyor.

Mayıs ayında toplam 103.1 milyar TL iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma hedefleniyor. Bugün düzenlenecek 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları öncesi Hazine yaklaşık bu ay yaklaşık 30 milyar TL borçlandı.

Dolar/TL bu sabah 19.50'den güne başladı

Dolar/TL bu sabah 19.5080'den güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda %3.5 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp %4.04 seviyesinde gerçekleşti.

Hafta başına kadar son sekiz işlem gününün yedisinde düşüş kaydeden Borsa İstanbul yılın başındaki zirveye kıyasla %22.3 geriledikten sonra dün yükseldi. BIST 100 endeksi dün %3.66, bankacılık endeksi %8.37 yükseldi.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur. Benzer şekilde altın talebi de yüksek seyrederken TCMB 100 ton civarında altın rezervini lokal talebin karşılanması için kullandığı hesaplanıyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı.

Dolar değer kazandı

ABD Hazine tahvil getirileri, bankacılık sektöründe geniş çaplı bir kriz görülmeyeceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle birlikte yüksek seyrini korurken, bu durum dolara da destek verdi. Dolar başlıca para birimleri karşısında değer kazandı.

Sterlin İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu hafta faizleri yükselteceği beklentileriyle bir yılın zirvesine yaklaştı.