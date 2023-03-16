Piyasalarda Credit Suisse paniği

Birol BOZKURT

Piyasalar SVB ile başlayan bankacılık krizinin etkileri geçmeden Credit Suisse haberi ile sarsıldı. İsviçre merkezli Credit Suisse’in yüzde 9,9 pay ile hakim ortağı Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımı yapmayacaklarını açıklaması sonrası hisse fiyatındaki düşüş yüzde 30’a ulaşırken, satış baskısı piyasalarda paniğe yol açtı.

2022’de 8 milyar dolar zarar eden bankanın hisseleri 2023 genelinde yüzde 45.4 son 1 yılda ise yüzde 76.5 eridi. Credit Suisse’te yaşanan kaybın etkisiyle Avrupa borsalarında yüzde 3’ü aşan kayıplar yaşandı. Yaşanan panik Borsa İstanbul’a da sıçrarken endekste düşüş dün gün içinde yüzde 3’e yaklaştı.

Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa’da Stoxx 600 Bankalar Endeksi yüzde 7’ye varan düşüş yaşarken, ABD’de Citigroup ve Wells Fargo yüzde 5’lik düşüş yaşadı. Öte yandan Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Goldman Sachs hisselerinde de düşüş gözlendi.

Suudi banka desteğini çekti

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy’nin yaptığı açıklamada Credit Suisse’ye daha fazla destek vermeyeceklerini belirtmesi sonrası başlayan panik satışlar Avrupa’da risk algısının yükselmesine yol açtı. Avrupa’nın önemli bankalarının hisseleri de düşüşe eşlik etti.

BNP Paribas yüzde 10, Societe Generale yüzde 10, Commerzbank yüzde 9, Deutsche Bank yüzde 7,50, değer kayıpları yaşadı. Yaşanan kayıplardan Borsa İstanbul’da nasibini aldı. Borsa dün gün içinde yüzde 3’e yakın düşerken, daha sonra tepki alımlarıyla tekrar 5.100 bandının üzerine çıktı. Endeks günü yüzde 1,65 düşüşle 5.121 puandan kapattı.

“5.200 üzerinde kalıcılık şart”

Credit Suisse’in büyük yatırımcısı olan Saudi National Bank’ın bankaya artık finansal destek yapmayacaklarını duyurmasının piyasalarda yaşanan pozitif havanın tersine dönmesine neden olduğuna dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, “Borsada aşağı düşüşlerde 5.100 seviyesi önemli.

Bu seviyenin altında kapanış yapmamak gerekiyor. Endeksin 5.200 seviyenin üstünde kalması teknik açıdan önemli. En çok düşüş yaşayan hisselere baktığımızda genellikle sanayi hisseleri olduğunu görüyoruz. Yurt dışında birkaç gündür bankacılık kaynaklı krizler yaşanmasına rağmen borsada bankacılık hisselerinin nispeten güçlü durması dikkat çekici” dedi.

“Türk bankacılık sektörü emin ellerde”

ABD’deki tedirginliğin Avrupa tarafına sıçradığını, Credit Suisse haberiyle birlikte domino etkisi olur mu endişesinin borsalardaki düşüşü körüklediğini söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, “Yaşanan bu satış dalgasına Borsa İstanbul da kayıtsız kalamadı.

Deprem sonrası alınan tedbirlerin etkisiyle olumlu bir seyir izleyen borsada yükselişin devamı için yeni bir hikaye gerektiği bir dönemde yurt dışında yaşanan çalkantılı süreci düzeltme için bahane olarak gördü diyebiliriz. Ancak dikkat çekici olan borsada bankacılık hisseleri yurt dışının aksine güçlü kaldı.

Bu da Türk bankacılık sektörünün emin ellerde olduğunu gösteriyor. Türk bankacılık sektörü yurt dışına göre daha güvenli ve çok iyi yönetiliyor. Burada BDDK gibi düzenleyici bir kurumun olmasının önemi daha çok ortaya çıkıyor” diye konuştu.