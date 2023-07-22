Piyasalarda gözler merkez bankalarında

Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Bununla birlikte para politikası kararlarının gecikmeli etkisinin yatırımcılar arasında öne çıkan başlıca soru işaretleri arasında olduğunu aktaran analistler, 26 Temmuz'daki toplantı öncesi dolar ve tahvil faizlerinin dünkü yükselişle beraber haftalık kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti.

Sinyaller önemli

Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Analistler, şimdiye kadar açıklanan finansal sonuçların, mart ayındaki bankacılık krizinden sonra yatırımcıların ABD tüketicisinin dayanıklılığı ve finansal sistemin sağlığına ilişkin endişelerini hafiflettiğini ifade etti.

Analistler, haftaya Fed'in faiz kararının yanı sıra ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin de piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti.

ABD borsalarında son durum

Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa'da faiz beklentisi

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, piyasaların odağında ECB'nin gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik gelişmeler de Avrupa'da gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürüyor.

ECB Üyesi Joachim Nagel, açıklamalarında, bu ayki toplantıda faiz artışının gerekli olduğunu belirterek, eylül toplantısı için verilere göre hareket edileceğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinde sıkılaşan finansal koşullar ve enerji şoku nedeniyle bu yıl daralma beklediğini duyurdu.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde yıllık yüzde 5,5 ile öngörüler doğrultusunda arttı.

Analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlere paralel gerçekleşmesinden ziyade çekirdek TÜFE'deki artışın, bölge genelinde enflasyonist ortamın uzun süre etkisini göstereceğine işaret ettiğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 artışla beklentileri aşmıştı.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Asya piyasaları haftayı negatif tamamladı

Asya piyasaları da BoJ kararı öncesi satış ağırlıklı seyretti. Japonya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak gelecek haftaki toplantısında politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların artabileceğini söyledi.

Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin 2. çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyümesi resesyon endişelerini tekrar gündeme taşıdı.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Çin'de sanayi üretiminin haziranda yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri aştığını bildirdi.

Analistler, piyasalarda Çin hükümetinin, ekonomiyi destekleyici adımlarının yeterli olmadığı düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte Çin'den daha fazla destek açıklaması gelebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde beklenen veriler

Gelecek hafta salı günü reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, çarşamba günü TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, cuma günü ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi açıklanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

Dolar/TL ise haftayı, bir önceki hafta kapanışının yüzde 3 üzerinde 26,9747 seviyesinden tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.850 seviyelerinin direnç, 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.