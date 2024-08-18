Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılması nedeniyle erkene çekilmişti.



Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 olarak tahmin ediliyor.

AA Finans'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette de katılımcıların tamamı faizin yüzde 50'de sabit kalmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu mart ayında olmak üzere 4 bin 150 baz puan yükseltti.

TCMB yüzde 50 seviyesindeki politika faizi ile sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edeceğini belirtti.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yıllık yüzde 75,45'te zirve yaptıktan sonra baz etkisinin de katkısıyla düşüşe geçerek temmuz ayında yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. TCMB bu düşüşün yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını öngörürken piyasa beklentisi düşüşün yüzde 42,2'de kalacağı yönünde.

Başkan Karahan'dan 'sıkı duruş korunacak' mesajı

Yılın üçüncü enflasyon raporunda dezenflasyon sürecinde kararlı olunduğunu vurgulayan TCMB Başkanı Fatih Karahan önümüzdeki üç yıl için enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek uzun süre sıkı duruşu korunması gerekeceğini belirtti.

Sıkı politika duruşunu korumanın faiz indirimi olmayacak anlamı taşımadığını belirten Karahan, faiz indiriminde de sıkı duruşun korunacağını vurgulamıştı.