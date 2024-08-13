Piyasalarda gün ortası (13 Ağustos 2024)

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı: 2 bin 461 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5670 liradan, Euro 36,6880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 461 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişle 81,6 dolardan işlem görüyor.