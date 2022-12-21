Piyasalarda gün ortası: BIST, döviz ve altında son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 artışla 5.454,21 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,19 puan değer kazandı.

Dün 5.419,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,28 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 5.449,30 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.426,42, en yüksek ise 5.491,10 puanı ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,00 ve sanayi endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D), VakıfBank, Sabancı Holding oldu.

Altının onsu 1.813 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,08, bileşik getirisi yüzde 8,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2140 ve dolar/yen paritesi 131,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6660 liradan, avro 19,8180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.813 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 81,2 dolardan işlem görüyor.