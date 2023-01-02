Piyasalarda gün ortası: Borsadaki 100 hisseden 94'ü yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,59 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.509,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,26 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.568,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.568,43, en yüksek ise 5.636,52 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,43, teknoloji endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 2,12 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükseldi, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Turkcell, Şişecam oldu.

Serbest piyasada dolar 18,7250 liradan, avro 19,9940 liradan satılıyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,15, bileşik getirisi yüzde 9,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2050 ve dolar/yen paritesi 130,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7250 liradan, avro 19,9940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.827 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 84,3 dolardan işlem görüyor.