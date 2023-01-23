Piyasalarda gün ortası: Dolar, euro, altın ne kadar oldu; Borsa İstanbul'da son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 5.562,06 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,72 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.490,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 5.514,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.502,07, en yüksek ise 5.568,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Petkim ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.926 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,01, bileşik getirisi yüzde 10,26 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 129,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8090 liradan, euro 20,5230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.926 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 87,9 dolardan işlem görüyor.