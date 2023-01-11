Piyasalarda gün ortası rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 azalışla 4.946,20 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,80 puan değer kaybetti.

Dün 4.987,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.888,61, en yüksek ise 5.091,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve hizmetler endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükseldi, 83'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.884 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,71, bileşik getirisi yüzde 9,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 132,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7830 liradan, euro 20,1800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.884 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.