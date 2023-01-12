Piyasalarda gün ortası rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 artışla 4.787,45 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan değer kazandı.

Dün 4.728,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,69 puan ve yüzde 2,55 değer kazanarak 4.849,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.742,14, en yüksek ise 4.927,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, teknoloji endeksi yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.884 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,64, bileşik getirisi yüzde 9,87 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2180 ve dolar/yen paritesi 131 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7850 liradan, avro 20,2230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.884 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 83,6 dolardan işlem görüyor.