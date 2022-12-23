Piyasalarda gün ortasında azalış

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,46 puan değer kaybetti.

Dün 5.447,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve yüzde 0,58 değer kaybederek 5.415,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.370,80, en yüksek ise 5.449,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 ve sanayi endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri, Enka İnşaat ve Akbank oldu.

Altının onsu arttı

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,30, bileşik getirisi yüzde 9,52 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 132,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6860 liradan, avro 19,8240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.798 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 83,2 dolardan işlem görüyor.