Piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Altın ne kadar? BIST 100'de son durum ne? (20 Ocak 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 artışla 5.495,18 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,81 puan değer kazandı.

Dün 5.422,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,66 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 5.444,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.435,70, en yüksek ise 5.507,71 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,08, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı Kredi ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.930 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 129,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8030 liradan, euro 20,3650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.930 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 86,7 dolardan işlem görüyor.