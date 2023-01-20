Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (20 Ocak 2023)

TCMB'nin geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemelerin en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu.

TCMB'nin yeni düzenlemeleri süreklilik içerdiği için, banka bundan sonra ihracatçılardan her yıl 100 milyar dolar değerinde döviz geliri elde edecek.

Ayrıca yuvam hesapları, altın, vatandaşlık kazanımı KKM gini TCMB'ye döviz kazandıran bir çok düzenleme de bulunuyor. Bu gelirlerin enerji ithalatı, kurumların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı için gerekli ölçüde dağılımının sağlanması da TCMB tarafından organize ediliyor. Dolar/TL bu sistem ile son aylarda 18.8 etrafında tarihi zirvelerinde yatay bir seyir izliyor.

İhracatçılar rekabet gücünün kaybolmaması için TL'nin değer kaybetmesi gerektiğini ve başta reeskont olmak üzere kredi mekanizmalarının genişletilmesini istiyor.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.39'da 18.7965/18.7970 ile yatay seyretti. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

TCMB, Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikası çerçevesinde, yükselen enflasyona rağmen politika faizini geçen sene %9'a indirdi. Bu indirimler ardından faiz Aralık ve Ocak'ta sabit tutuldu.

TCMB mevcut politika faizinin "yeterli" olduğuna dair ifadeye Ocak metninde yer vermedi.



Ekonomistler bu değişikliğin bugün olmasa bile Mayıs ayında planlanan seçimler öncesi yeniden faiz indirimi için kapının açık bırakılması olarak yorumladı. Read full story

TCMB dün fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setinin liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirileceğini mesajını da tekrar etti. Bankacılar, önümüzdeki hafta gerçekleşecek enflasyon raporu toplantısını fonlama başta olmak üzere değişiklik gelebilecek alanları anlamak için izleyecekler.

TCMB bu hafta ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi de isterken sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi. Bu hafta ayrıca üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

İç gündemde Aralık ayına ilişkin merkezi yönetim borç stoku, TÜSİAD toplantısı ve siyaset takip ediliyor.

Mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

SPK'DAN BİREYSEL YATIRIMCILAR İÇİN HALKA ARZLARDA DÜZENLEME

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri ile ilgili aldığı ilke kararlarını açıkladı.

SPK bülteninde yer alan açıklamaya göre, bu halka arzlarda serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için yatırımcı sayısının 50'den az olmaması ve herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20'sinden fazlasına sahip olmaması gerekiyor.

Uzmanlar, son dönemde gerçekleştirilen ilk halka arzlarda, özellikle bireysel yatırımcıların talep ettikleri tutarın düşük bir kısmının karşılandığını ve bu düzenlemenin halka arzlarda bireysel yatırımcıları rahatlatacak kararlar olduğu belirtiyorlar.

KÜRESEL PİYASALAR

Çoğu Asya borsası yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine işaret etmesi, yatırımcıları küresel resesyon riskleri konusunda endişelendirdi ve doları Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviyeye çekti.

Dolar ekonomide yavaşlamaya dair endişelerin risk iştahını iyice aşağı çekmesiyle yön bulmakta zorlanırken, yen BOJ'un aşırı gevşek para politikasını sürdüremeyeceği spekülasyonlarının devam etmesiyle değer kaybetti.