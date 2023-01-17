Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (17 Ocak 2023)

TL'nin yatay seyri devam ederken bugün Hazine ihaleleri, küresel piyasalar ve veri gündemi izleniyor.

Bugün iç gündemde Aralık ayı konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması yer alıyor. TBMM'de ise sözleşmelerilere kadro düzenlemesi ve partilerin grup toplantıları yapılacak.

Davos'ta dikkat çeken anket

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen anket, özel ve kamu sektörlerinden baş ekonomistlerin üçte ikisinin bu yıl küresel resesyon beklediğini, %18'inin de bu olasılığın "son derece yüksek" olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Hazine 55 milyar TL'lik Ocak ayı programının ilk iki ihalesinde dün 25 milyar TL borçlandı. Büyük bölümünün 10 yıllık gösterge tahvilden yapılan borçlanmada maliyet %10.37 oldu. Bugün ise Hazine 11 ay vadeli bono ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ayrıca Türkiye'nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına ay sonu itibarıyla başlamayı, ihracı ise ilk çeyrekte yapmayı hedefliyor.

Merkez Bankası (TCMB) üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını sıfırladı.

TCMB geçen yıl boyunca yaptığı sayısız düzenleme ile kendisini döviz arz ve talebinde, tahvilde, kredilerde ve mevduatın para biriminde belirleyici konuma getirmişti.

Bankalar mevcut 250 milyar TL civarında zorunlu karşılık tutarken bu stok 20 milyar TL azalacak. Bunun yanısıra sistemde mevduatın vadesinin üç aydan yukarı çekilebilen kısmı için de bankalar daha az karşılık ayırabilmiş olacak. Bu hafta TCMB'nin faiz kararı da piyasalarda takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Bankacılar öncü verilerden, geçen hafta TCMB rezervlerinin 1 milyar dolar ile sınırlı arttığını hesaplıyor.

İç ve dış politika izleniyor

En geç Haziran ayında yapılacak olan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.34'te 18.7890/18.7895 ile yatay seyretti. Euro/TL kuru ise yeni güne 20.35 seviyelerinde başladı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.