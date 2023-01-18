Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (18 Ocak 2023)

TL'nin yatay seyri devam ederken Merkez Bankası (TCMB) bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istedi.

TCMB "Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti" kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiğini, ilgili ücretin kredi kullandırım ücreti için öngörülen azami sınırlardan kopuk olmaması gerektiğini belirtti. Yazıda sektör geneline yayılmayan sürecin devam etmesi halinde düzenleme yapılabileceğine de dikkat çekildi.

Grup toplantıları izlenecek

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmazken AKP ve İYİ Parti TBMM grup toplantıları düzenleyecek. Dış piyasalarda ise İngiltere ve Avrupa'da tüketici, ABD'de üretici enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'nin Dow Jones endeksi Goldman Sachs'ın GS.N kârının tahminlerden daha sert gerilemesinin ardından %1 düşüşle kapandı.

Hazine 55 milyar TL'lik Ocak ayı programının bu haftaki ilk dört ihalesinde yaklaşık 27 milyar TL borçlandı. Büyük bölümünün 10 yıllık gösterge tahvilden yapılan borçlanmada maliyet %10.37 oldu.

Hazine ayrıca Türkiye'nin ilk yeşil tahvili için yatırımcı toplantılarına ay sonu itibarıyla başlamayı, ihracı ise ilk çeyrekte yapmayı hedefliyor.

Merkez Bankası (TCMB) haftabaşında üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını sıfırladı. Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

Bankalar mevcut 250 milyar TL civarında zorunlu karşılık tutarken bu stok 20 milyar TL azalacak. Bunun yanısıra sistemde mevduatın vadesinin üç aydan yukarı çekilebilen kısmı için de bankalar daha az karşılık ayırabilecek. Bu hafta TCMB'nin faiz kararı da piyasalarda takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Bankacılar öncü verilerden, geçen hafta TCMB rezervlerinin 1 milyar dolar ile sınırlı arttığını hesaplıyor. Bankacıların hesaplamalarına göre Perşembe günü açıklanacak toplam rezervler 127.2 milyar dolar civarında olacak.

Mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimler öncesinde iktidarın ekonomi adımları, muhalefetin ise muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının açıklamaları ile Türkiye'nin dış politikadaki adımları izleniyor.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.34'te 18.7890/18.7895 ile yatay seyretti. Aynı saatlerde euro/TL ise 20.25 seviyelerindeydi.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.