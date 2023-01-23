Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (23 Ocak 2023)

TL'nin yatay seyri devam ederken, piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen ve ekonomi politikalarında köklü değişim getirebilecek seçimler ana gündem maddesi olarak takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçimlerin belirlenen tarihten önce yapması için 10 Mart'ta cumhurbaşkanı olarak başvuruda bulunacağını ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere %29.6 değer yitiren TL bu sabah 08.49'da dolar karşısında 18.8020/18.8025 ile yatay seyretti. Euro/TL kuru ise 20.48 seviyesinde yeni haftaya başladı. Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor.

TCMB geçen hafta bankalardan ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son verilmesi istedi. TCMB üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını da sıfırladı.

Karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken bankacılar %30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

TCMB geçen hafta ayrıca bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için %4.5 faiz ödeyeceğini de açıkladı.

İç gündemde Hazine'nin 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edeceği ihaleler takip edilecek.

Veri gündeminde Ocak ayı tüketici güven endeksi yer alırken piyasa kapanışı ardından Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı takip edilecek.

Küresel piyasalar

Asya piyasalarının çoğunda bugün resmi tatiller nedeniyle işlem yapılmazken Japonya'nın Nikkei endeksi, Wall Street'te geçen hafta kaydedilen yükselişlere paralel olarak %1'in üzerinde yükselirken, çip üreticisi şirketler kazanımlara öncülük etti.

Euro, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az agresif para politikası uygulayacağını fiyatlarken Avrupa'da faiz oranlarının artacağına işaret eden sıkılaştırma yanlısı açıklamalarla dolar karşısında dokuz ayın zirvesine yükseldi.