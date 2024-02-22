Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması bekleniyor.
Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.
Bugün saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.
Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti.
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtildi.
Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.