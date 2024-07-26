Piyasaya arz edilen doğal gaz 133 milyon metreküpü aştı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 379 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 862 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 898 lira, satış fiyatı ise 9 bin 860 lira 10 kuruş olarak belirlendi.