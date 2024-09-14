Piyasaya dün arz edilen doğal gaz miktarı 119,27 milyon metreküp

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 46 bin 705 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 27 milyon 501 bin 651 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 44 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 282 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 646 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 442 lira 12 kuruş olarak belirlendi.