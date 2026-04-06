Pompa fiyatları ulaşımı yeniden şekillendiriyor: Elektriklinin altın çağı başlıyor
Orta Doğu'da patlak veren savaş, enerji tedarik zincirinin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olurken enerji piyasaları altüst oldu. Akaryakıt fiyatları dünya genelinde rekor seviyelere ulaşırken hızla artan ulaşım maliyetleri, benzin ve dizel fiyatlarındaki sert yükseliş hem hane halkını hem de şirketleri alternatif çözümlere yöneltti. Son dönemde düşen elektrikli talebi de krizin ardından yeniden artmaya başladı.
Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana artan enerji fiyatları küresel ekonomide yeni kırılganlıklara işaret ederken pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorluyor.
ABD'de benzin fiyatları 2022'den sonra ilk kez 4 doları aşarken, Almanya akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemeye gidince fiyatlar daha da arttı. Bulgaristan, akaryakıt fiyatlarının takibi için kriz masası kurdu.
Güney Kore, 12 Mart'ta akaryakıt ürünlerine azami fiyat sistemi uygulaması getirdi. Tayland'da artan yakıt maliyetleri, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, birçok sektörde maliyet artışına yol açtı. Hindistan'da, jet yakıtı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları artış gösterdi.
Elektrikliler dikkat çekiyor
Dünya akaryakıttaki ani artışa karşı konumlanırken maliyet avantajı ve yüksek enerji verimliliğiyle elektrikli araçlar yeniden en güçlü alternatif olarak sahneye çıktı.
Sektör temsilcilerine göre, elektrikli araçlar sadece çevreci değil, aynı zamanda ekonomik ve verimli bir ulaşım alternatifi sunuyor. Düşük işletme maliyetleri ve yüksek enerji verimliliği sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de filolar için önemli avantajlar sağlıyor.
Öte yandan dönüşümün yalnızca araçlarla sınırlı olmadığına dikkat çekan uzmanlar yaygın ve güvenilir şarj altyapısına işaret etti. Elektrikli ulaşımın sürdürülebilir bir gelecek için temel unsurlardan biri haline geldiği ve altyapı yatırımlarının bu süreçte belirleyici olacağı vurgulandı.