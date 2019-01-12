"Poşet konusu atık sorunumuzun görünen yüzü"

12 Ocak 2019

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, "Sıfır atık kavramını sadece poşete indirgeyen bir yaklaşım olarak doğru bulmuyoruz. Çünkü poşet konusu, atık sorunumuzun sadece görünen yüzü ama tehlikeli atıklar gibi görünmeyen meselelerimiz de var." dedi.

Bozoğlu, "sıfır atık" ve "plastik poşet" uygulamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sıfır atık mevzusunun Çevre Kanunu'nda yer almasının Türkiye için verimli bir konu olduğunu belirten Bozoğlu, Çevre Mühendisleri Odası olarak "çevre" sorunlarının ülkenin gündeminde olmasını gelecek için umut verici bulduklarını söyledi.

Bozoğlu, sıfır atık konusunda amacın, evlerden ve sanayiden atığın olabildiğince çıkmasını engellemek olduğuna işaret etti.

Çevre Mühendisleri Odası olarak sıfır atık projesine destek verdiklerinin altını çizen Bozoğlu, bu kapsamda ülkedeki çevre sorunlarının çözümünde yer almayı hedeflediklerini dile getirdi. Bozoğlu, "çevre" meselesini siyaset üstü görmek istediklerine dikkati çekerek, "Toprak ya da su kirliliği olduğunda, tekrar temizlemek zaman alan meselelerdir. Bu yüzden biz bu kirlilik oluşmadan önüne geçilmesi taraftarıyız." dedi.

Sıfır atık kavramıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak mevzuatın ve uygulamaların, sorunları çözebilecek yapıda olması için Çevre Mühendisleri Odası olarak çaba harcadıklarını anlatan Bozoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Sıfır atık kavramını da sadece poşete indirgeyen bir yaklaşım olarak doğru bulmuyoruz. Çünkü poşet konusu, atık sorunumuzun sadece görünen yüzü. Ama tehlikeli atıklar gibi görünmeyen meselelerimiz var. Şu anda Türkiye'de yılda 5 milyon tona yakın tehlikeli atık bulunuyor, bunun azaltılması gerekiyor."

"Ekonomiye kazandırmış oluruz"

Bozoğlu, sıfır atık kavramının bu anlamda çok önemli olduğunu yineleyerek, sanayiden çıkan bazı atıkların, bazı sanayi tesislerinde ham madde olarak kullanabilme koşullarının yaratılması, evlerde tüketiminin azaltılması ve ayrı yerlerde toplanması gerektiğini belirtti.

Sıfır atıkla ilgili 2000'li yıllarda farklı yaklaşımların olduğunu anımsatan Bozoğlu, ne yazık ki bu sistemin bugüne kadar çalışmadığını, evlerden atıkların ayrı ayrı toplanmadığını söyledi.

Bozoğlu, şu anda yasada yapılan değişiklikle var olan sistemin uygulanabilir hale geldiğinin altını çizerek, "Şu anda atık sahalarına ne kadar az atık giderse atık sahalarımız, o kadar güvenli olur, daha da az alana ihtiyacımız olur. Aynı zamanda ekonomiye kazandırmış oluruz. Biz bunun için çaba harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sokak atık toplayıcıları için bir fırsat"

Sokak atık toplayıcılarıyla ilgili de birtakım sorunlar olduğuna değinen Bozoğlu, Türkiye'de yaklaşık 500 bine yakın kayıt dışı bu işi yapan insan bulunduğunu söyledi.

Bozoğlu, "Mahallelerimizde, sokaklarımızda, kent merkezlerimizde uygun olmayan koşullarla kendilerince hayat mücadelesi veren insanları görüyoruz. Bu insanlar, çöplerimizde atıklarımızı, kaynağından ayrı toplamadığımız için bunları ayrıştırıp ekonomiye kazandırmak için çaba harcıyorlar." diye konuştu.

Yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sokak atık toplayıcılarının sorunlarının giderilemediğine işaret eden Bozoğlu, "Şu anda sıfır atık konusu, sokak atık toplayıcıları için bir fırsat olabilir diye düşünüyoruz. Bunu fırsata çevirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA