Powell’dan Jackson Hole’da kritik mesaj: Politika duruşumuzu ayarlamamız gerekebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, para politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl "Dönüşüm Sürecindeki İşgücü Piyasaları" temasıyla düzenlenen sempozyumda konuşan Powell, işgücü piyasasında yaşanabilecek olası bir yavaşlamanın enflasyon üzerindeki baskıları hafifletebileceğini söyledi. Powell, bu çerçevede Eylül ayında yapılacak olan Fed toplantısında faiz indirimi olasılığına kapı araladı.

“Risk dengesi değişiyor gibi görünüyor” ifadesini kullanan Powell, hem işçi arzı hem de talebinde belirgin bir yavaşlamanın gözlendiğini belirtti. Powell, bu durumun istihdam piyasasında dengesizliğe yol açabileceğine ve ani işten çıkarmalar ile yükselen işsizliğin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Fed Başkanı, mevcut ekonomik görünümün ve artan risklerin para politikasının yeniden ayarlanmasını gerektirebileceğini dile getirerek, “Para politikası duruşumuzu değişen koşullara göre uyarlamamız gerekebilir” dedi.

Powell, enflasyona ilişkin değerlendirmelerinde ise tüketici fiyatlarını etkileyen tarifelerin etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini vurguladı. Bu etkilerin kısa vadeli olmasını beklediklerini ifade eden Powell, söz konusu fiyat artışlarının tedarik zincirlerine yayılmasının zaman alacağını söyledi.

Tarifeler nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışların daha kalıcı bir enflasyon riskini de beraberinde getirebileceğine işaret eden Powell, çalışanların enflasyona karşı ücret artışı talep etmeleri durumunda bu etkinin daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti. Ancak mevcut işgücü piyasasında bu riskin sınırlı olduğunu düşündüklerini ekledi.

Enflasyon beklentilerinin kontrol altında tutulmasının önemine değinen Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Powell, faiz oranlarının son bir yılda yaklaşık 1 puan indirildiğini ve bu durumun mevcut faiz seviyesini daha az kısıtlayıcı hale getirdiğini belirtti. Fed’in bundan sonraki süreçte para politikasında atacağı adımlarda dikkatli ve veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.