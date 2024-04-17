Powell'ın açıklamaları sonrası altında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Nisan)

Fed Başkanı Jerome Powell, üç aydır görülen yukarı yönlü sürprizler nedeniyle enflasyona ilişkin açıklanan son verilerin yetkililere para politikasını yakın zamanda gevşetecek güveni vermediğini söyledi. Powell, Merkez Bankası'nın politika faizini beklenilenden daha uzun süre yüksek tutması gerekebileceğini kaydetti.

Altının spot piyasaki ons fiyatı, Powell'ın açıklamaları sonrasında tarihi yüksek seviyelerine yakın bir seviyede 2 bin 380 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, cuma günü ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,52 doları görmüştü.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 265 liradan satılıyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.628,86 lira

Çeyrek altın 4.071,96 lira

Yarım altın 8.143,91 lira

Cumhuriyet altını 16.238 lira

Gremse altın 43.689,00 liradan satılıyor.