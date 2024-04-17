Powell'ın açıklamaları sonrası altında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Nisan)
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl için faiz indirimleri konusunda fikir değiştirmesinin ardından altın fiyatları, tarihi yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Altının gram fiyatı ise yeni güne yükselişle başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Nisan altın fiyatları...
Fed Başkanı Jerome Powell, üç aydır görülen yukarı yönlü sürprizler nedeniyle enflasyona ilişkin açıklanan son verilerin yetkililere para politikasını yakın zamanda gevşetecek güveni vermediğini söyledi. Powell, Merkez Bankası'nın politika faizini beklenilenden daha uzun süre yüksek tutması gerekebileceğini kaydetti.
Altının spot piyasaki ons fiyatı, Powell'ın açıklamaları sonrasında tarihi yüksek seviyelerine yakın bir seviyede 2 bin 380 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, cuma günü ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,52 doları görmüştü.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 265 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.628,86 lira
Çeyrek altın 4.071,96 lira
Yarım altın 8.143,91 lira
Cumhuriyet altını 16.238 lira
Gremse altın 43.689,00 liradan satılıyor.