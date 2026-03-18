PPK özeti: Jeopolitik riskler arttı, enflasyonda gıda etkisi öne çıktı

TCMB, 12 Mart’ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin özet metni yayımladı.

Özette, şubat ayı sonunda başlayan jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikleri artırdığına dikkat çekildi.

Merkez Bankası, artan jeopolitik risklerle birlikte küresel risk iştahında bozulma yaşandığını, enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşıma maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatlarında yüksek oynaklığa yol açtığını belirtti. Ham petrol ve doğalgaz fiyatlarında önemli artışların görüldüğü vurgulanan özette, tedarik zincirlerindeki aksamaların süresi ve boyutunun enerji fiyatlarının gelecekteki seyri açısından kritik olduğu ifade edildi.

Şubat enflasyonunda gıda grubu belirleyici oldu

PPK özetinde, şubat ayında tüketici enflasyonundaki yükselişte gıda grubunun etkisinin öne çıktığı belirtilirken, enflasyonun ana eğiliminin ise yatay seyrettiği kaydedildi.

Öncü verilerin, son iki ayda gıda fiyatlarında gözlenen olumsuz seyrin mart ayında hız kestiğine işaret ettiği aktarıldı. Eşel mobil sisteminin hızlı şekilde devreye alınmasının da ham petrol fiyatlarındaki artışların tüketici enflasyonuna yansımasını önemli ölçüde sınırladığı ifade edildi.

TCMB’den ilave sıkılaşma mesajı

Merkez Bankası, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne yönelik risklerini sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve mali tedbirlerin devreye alındığı belirtildi.

Özette, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği ifade edilirken, “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” mesajı verildi.

Portföy çıkışlarında aşağı yönlü risk güçlendi

TCMB, emtia fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki riskleri artırdığına işaret ederek, merkez bankalarının bu riskleri gözetirken büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri de dikkate aldığını belirtti.

Son dönemde artan belirsizlik ve risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışları gözlendiği belirtilen özette, portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü risklerin güçlendiği kaydedildi.