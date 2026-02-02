Primleri düşen personele tek seferlik 6 bin 500 Euro ödeme
Lüks tüketim devi LVMH’nin konyak markası Hennessy, zayıf satışlar nedeniyle geçen yıl kaybedilen primleri telafi etmek için sendikalarla ücret anlaşmasına vardı. Kişi başına 3 bin 200 Euro'dan az, 6 bin 500 Euro'dan fazla olmamak kaydıyla ödeme yapılacak.
Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) bünyesinde yer alan ve içki portföyündeki en prestijli markalardan biri olan Hennessy, çalışan temsilcileriyle maaş ve primlere ilişkin uzlaşmaya ulaştı.
Yapılan anlaşma kapsamında Hennessy çalışanlarına, yıllık maaşlarının yüzde 6,8’i oranında tek seferlik ödeme yapılacak. Kişi başına 3 bin 200 Euro'dan az, 6 bin 500 Euro'dan fazla olmamak kaydıyla ödeme yapılacak.
Diğer markalarda anlaşmazlık sürüyor
Hennessy’de sağlanan uzlaşma, LVMH’nin diğer içki markalarındaki tabloyla tezat oluşturuyor. Şampanya markaları Moët & Chandon ve Veuve Clicquot cephesinde, CGT sendikası kaybedilen primler nedeniyle yeni grev çağrıları yaptı. Sendika bildirilerine göre çalışanların, LVMH’nin içki bölümü Moët Hennessy’nin Paris ofisi yakınında protesto düzenlemesi bekleniyor.
Son iki yılda yarı yarıya düştü
LVMH bu hafta açıkladığı sonuçlarda, Jean-Jacques Guiony ve CEO Bernard Arnault’nun oğlu Alexandre Arnault tarafından yönetilen içki bölümünde kârların son iki yılda yarı yarıya düştüğünü bildirdi. Özellikle konyak gelirleri, Hennessy’nin en büyük pazarı olan ABD’de uygulanan tarifeler ve genel alkollü içki talebindeki durgunluk nedeniyle sert darbe aldı.