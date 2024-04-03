Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Yıl sonu enflasyon hedefi için tablo böyle olmalı
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in mart ayı enflasyonunu 3,16 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafik, OVP’de yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması için yılın geri kalanında gereken aylık enflasyon değerini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68,50 yükseldi. TÜFE'deki artış son iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.
Ekim ayında açıklanan enflasyon raporunda, Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 36’ya yükseltilmişti. Üst bant ise yüzde 42 olarak açıklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından bir grafik paylaştı.
Akademisyen Prof. Dr. Kara'nın grafiği, OVP’de yüzde 36 olan yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılması için yılın geri kalanında gereken aylık enflasyon değerini gösteriyor.
%36 yıl sonu hedefine ulaşmak için yılın kalanında gereken aylık enflasyon değerlerini hatırlatalım. pic.twitter.com/N63v4VBXen— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 3, 2024