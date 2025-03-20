Prof. Dr. Hakan Kara yorumladı! Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde yüzde 42 seviyelerinde seyreden gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çıkarma kararı aldı. Bu düzenleme, Merkez Bankası'na piyasa faizlerini yüzde 46'ya kadar yükseltme esnekliği tanıyor.

Ekonomist Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını gereksiz rezerv kaybını engellemeyi amaçlayan önemli ve doğru bir adım olarak değerlendirdi.

Kara, Merkez Bankası'nın hızla aldığı bu karar ile piyasa koşullarına karşı esnek bir yaklaşım sergileyerek elinin bağlı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kara'nın X'te yaptığı açıklama şu: