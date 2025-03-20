Prof. Dr. Hakan Kara yorumladı! Merkez Bankası’nın faiz hamlesi ne anlama geliyor?
Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çıkararak piyasadaki faiz oranlarını yükseltme esnekliğini sağladı. Ekonomist Hakan Kara, bu kararın gereksiz rezerv kaybını önlemek için önemli ve doğru bir adım olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde yüzde 42 seviyelerinde seyreden gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya çıkarma kararı aldı. Bu düzenleme, Merkez Bankası'na piyasa faizlerini yüzde 46'ya kadar yükseltme esnekliği tanıyor.
Ekonomist Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını gereksiz rezerv kaybını engellemeyi amaçlayan önemli ve doğru bir adım olarak değerlendirdi.
Kara, Merkez Bankası'nın hızla aldığı bu karar ile piyasa koşullarına karşı esnek bir yaklaşım sergileyerek elinin bağlı olmadığını gösterdiğini ifade etti.
Kara'nın X'te yaptığı açıklama şu:
Merkez Bankası gecelik borç verme faizini %46’a çıkardı.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 20, 2025
Bu düzenleme, son dönemde %42 olan gecelik piyasa faizlerini %46’ya kadar yükseltme esnekliği veriyor.
Gereksiz rezerv kaybetmek yerine hızlıca bu kararı alarak elinin bağlı olmadığını göstermek önemli ve doğru bir adım. https://t.co/Vd0Oz7Zgw9