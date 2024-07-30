Prof. Dr. Hakan Kara'dan çarpıcı grafik: Açlık sınırı artıyor, asgari ücretlinin alım gücü eriyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), açlık ve yoksulluk sınırını ölçtüğü araştırmasını açıkladı. Araştırma, vatandaşların satın alma gücünün ne kadar düştüğünü ortaya koydu.

Türk-İş'e göre temmuzda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin lirayı aştı. Asgari ücret yılbaşından beri 17 bin lira olarak uygulanıyor.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın ne denli arttığını sosyal medya hesabındaki grafikle ortaya koydu.

Grafikte açlık sınırının yükselme eğiliminde olduğu görülürken, Kara paylaşımına "Son dönemde fiyat artışlarındaki yavaşlamaya rağmen çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor" notunu düştü.