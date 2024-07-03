Prof. Dr. Hakan Kara'dan haziran enflasyonu değerlendirmesi! Nedenini ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 71.60 oldu.

TÜİK ocak enflasyon oranını 6,70, şubat enflasyon oranını yüzde 4,53, mart enflasyon oranını 3,16, nisan enflasyon oranını 3,18, mayıs enflasyon oranını ise 3,37 olarak açıklamıştı. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu.

Enflasyon beklentisi hangi düzeydiydi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise haziran ayında enflasyon beklentisi yüzde 2,52 olmuştu.

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine katılan 15 ekonomist, haziran enflasyonunu yüzde 2,28 olarak öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığındaydı.

Altı aylık enflasyon farkı memur ve emekli zammında belirleyici oluyor. Haziran ayı enflasyonunun düşük çıkması memur ve emeklinin alacağı altı aylık enflasyon farkının da düşük olacağı anlamına geliyor.

Hakan Kara'dan enflasyon yorumu

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, haziran enflasyonunun neden düşük çıktığını açıkladı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendiğinden Haziran enflasyonu epey düşük çıktı. Bir aylık değere bakıp bunu trend olarak görmek pek sağlıklı değil.

Enflasyon rakamlarına ilişkin bir sonraki paylaşımında ise para politikası açısından en önemli değişken olan mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon verilerine yönelik açıklama yapan Kara şu ifadeleri kullandı:

* Haziran resmi enflasyonu %1,64 olarak açıkladı. 2016 yılına kadar olan mevsimsel faktörler kullanıldığında %2,3, son döneme kadar olan verilerle mevsimsellikten arındırılma yapıldığında %1,9. Arada ciddi fark var. Yüksek enflasyon ortamında mevsimsel faktörler oldukça değişti. Arındırılmış değerleri yorumlarken dikkatli olmak gerekiyor.