Prof. Dr. Özgür Demirtaş kendisine hakaret eden Hakan Ural'a yanıt verdi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X'i (Twitter) aktif olarak kullanmaya devam ediyor.



Prof. Dr. Demirtaş, porsiyon döner üzerinden hayat pahalılığı eleştirisi yapan televizyon programıcısı Hakan Ural'ı ti'ye almıştı.

Haber Global ekranlarında konuşan Ural, iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek, "Her şey çok pahalı" demişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medyada Ural'ın bu sözlerini alıntılayarak, pozisyon değişikliği yapan insanlar için kullanılan "R" (otomobilde geri vites) ifadesini kullanmıştı.

'Benim yediğim önümde, yemediğim arkamda'

Demirtaş'ın siyasi pozisyonundan geri adım atmakla eleştirdiği Hakan Ural ise Kanal D'de yayınlanan programında, hakaretamiz ifadelere başvurdu.



Hakan Ural, Özgür Demirtaş'a yönelik "Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın" dedi.

Ural konuşmasında iddialı bir ifadede bulunarak "Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum" dedi.

Özgür Demirtaş'dan jet yanıt

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hakan Ural'ın hakaretine X hesabından yanıt verdi. Demirtaş şunları yazdı:

* Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.

* Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok.